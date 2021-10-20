Бухарест, 20 октября 2021, 22:23 — REGNUM США будут продолжать противодействие попыткам России занять доминирующую роль в черноморском регионе, заявил 20 октября глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции в Румынии.
По итогам своих переговоров с министром обороны Румынии Николае Чьюкэ, Остин заявил, что Россия дестабилизирует Чёрное море и хочет помешать «единству, свободе и миру Европы».
«Могу сказать, что дестабилизирующая деятельность России в Черном море и вблизи него отражает ее стремление вновь заполучить доминирующую позицию в регионе и предотвратить реализацию единства, свободы и мира Европы», — заявил Остин.
«Я полагаю, наши позиции в регионе продолжают существенно угрожать России и позволяют силам НАТО действовать более эффективно, если сдерживание потерпит неудачу», — добавил шеф Пентагона.
При этом Остин отметил, что в Румынии сейчас находятся около тысячи военных США, что достаточно для эффективного противостояния России.
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