Москва, 20 октября, 2021, 22:14 — ИА Регнум. Решение о необходимости разморозки активов Афганистана поддержали все участники встречи в московском формате, сообщил 20 октября журналистам глава третьего политического департамента МИД республики Закир Джалали.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Денег привалило

Джалали «Все участвовавшие страны поддержали разморозку активов афганского центрального банка, которые принадлежат народу Афганистана и не должны связываться с политическими делами».

Он добавил, что все страны, участвовавшие в этой встрече в Москве, намерены взаимодействовать с Кабулом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 октября завершилось третье заседание по Афганистану в московском формате. В нём участвовала делегация талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), представляющая официальный Кабул. Добавим, что Москва не признаёт законным правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане.