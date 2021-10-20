Рим, 20 октября, 2021, 22:11 — ИА Регнум. Сенат Италии рассмотрит инициативу леволибералов о запрете крайне правой партии «Новая сила» и иных «неофашистских организаций», данные вопросы были внесены в повестку дня в среду, 20 октября.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

«Когда речь идет о борьбе с фашизмом, мы все должны быть согласны», — отметила лидер фракции леволибералов в сенате Симона Мальпецци.

9 октября в Риме митинги против использования «антикоронавирусных паспортов» переросли в беспорядки, предполагаемыми зачинщиками являются руководители крайне правой партии «Новая сила». Возбуждены уголовные дела. Работа сайта партии заблокирована. В парламент внесена инициатива о запрете «Новой силы» как неофашистской организации. Представители партии заявляют, что «антикоронавирусные» протесты будут продолжены.