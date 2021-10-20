Лос-Анджелес, США, , 22:11 — REGNUM Сотрудники американского сервиса платного онлайн-телевидения Netflix 20 октября выйдут на забастовку в знак протеста против решения начальства выпустить комедийный спецвыпуск The Closer с комиком Дэйвом Шапеллом, который, по их словам, высмеивает трансгендеров. Об этом сообщает Reuters.

Netflix (сс) Stock Catalog

Группа сотрудников под названием Team Trans* (Комана Трансов), выйдет на митинг к 13-этажному офису Netflix в Лос-Анджелесе. Активисты, общественные деятели и другие планируют представить главному директору по контенту Теду Сарандосу некий список требований.

Отметми, что подобные демонстрации не удивляют жителей Кремниевой долины, где сотрудники Facebook и Google постоянно участвуют в открытых протестах, привлекая внимание к корпоративной политике. Однако для компании-первопроходца Netflix это будет первый митинг.

Напомним, что в 2018 году бывшего главу отдела коммуникаций Netflix уволили за использование расовых эпитетов на собраниях.