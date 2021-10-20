Рим, 20 октября, 2021, 22:07 — ИА Регнум. В бюджете Италии на 2022 год будет заложено 2 млрд евро на «амортизацию» для граждан роста цен на электричество и газ, сказано в проекте бюджета, опубликованном в среду, 20 октября.

amir taj Без электричества

Как сообщалось ранее, в 4-м квартале 2021 года цен на электричество и газ для домохозяйств Италиивырослина29% и 14% соответственно.

Большую часть используемой электроэнергии Италия в настоящее время импортирует. По инициативе лидера «Лиги» Маттео Сальвини в стране возобновилась дискуссия о строительстве новых АЭС. По данным соцопросов, чуть более половины населения с оговорками поддерживают эту идею.