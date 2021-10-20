Турин, Италия, 20 октября, 2021, 21:58 — ИА Регнум. 20 октября вице-президент туринского «Ювентуса» Павел Недвел сообщил, что клубу удалось договориться с 27-летним атакующим полузащитником сборной Аргентины Пауло Дибалой о продлении контракта. В ближайшее время итальянский клуб объявит о сроках нового соглашения.

Twitter.comPauDybala_JR Пауло Дибала

В текущем сезоне Пауло Дибала принял участие в шести матчах «Ювентуса» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Дибала выступает за «Ювентус» с 1 июля 2015 года после перехода из «Палермо» за 40 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarktоценивает аргентинского полузащитника в 50 миллионов евро.