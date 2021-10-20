Челябинск, 20 октября, 2021, 21:58 — ИА Регнум. Житель Казахстана приговорён к штрафу в размере 700 тысяч рублей за попытку дать взятку сотруднику Челябинской таможни, сообщили 20 октября в пресс-службе ведомства.

Пресс-служба Челябинской таможни

Инцидент произошёл весной 2020 года в Троицком районе. Предприниматель из Казахстана пытался незаконно вывезти 34 кубометра лесоматериалов хвойных пород древесины из России.

КАМАЗ с грузом был задержан челябинскими таможенниками. Предприниматель предложил таможеннику 50 тысяч рублей за прекращение оперативно-розыскных мероприятий и возврат товара.

Сделав вид, что согласен, таможенник сообщил об этом в отдел по противодействию коррупции. При передаче денег предпринимателя задержали. Комментируя это событие, первый заместитель начальника Челябинской таможни Эдуард Туранов сказал:

«В отношении задержанного гражданина было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий». Санкция этой статьи предусматривает наказание до восемь лет лишения свободы».

В итоге Курчатовский районный суд областного центра признал гражданина Казахстана виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде штрафа в размере 700 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.