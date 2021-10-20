Штат Пенсильвания, США, 20 октября, 2021, 22:15 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден в среду, 20 октября, отправится в свой родной город Скрантон в штате Пенсильвания, чтобы разрекламировать свои экономические, экологические и социальние законопроекты, которые демократы в Конгрессе вынуждены сокращать из-за оппозиции республиканцев. Об этом сообщает The New York Times.

Gage Skidmore Джо Байден

Глава Белого дома выступит с речью в Музее троллейбусов Electric City. Он собирается рассказать о своем воспитании, детстве среди рабочего класса и о том, как это повлияло на его ценности и политику.

Поездку запланирвали как раз в тот момент, когда Байден признал, что ключевые части его предложения, скорее всего, придется существенно сократить, чтобы уменьшить цену законопроекта, который изначально оценивался в $3,5 трлн. Республиканцы посчитали данную цифру необоснованно завышенной.

Ранее, 19 октября, Байден пообещал снизить цену до $2 трлн и предположил, что она может быть ниже $1,75 трлн. Об этом сообщили два человека, раскрывшие подробности частного обсуждения администрации на условиях анонимности. Они также предупредили, что детали все еще находятся в процессе обсуждения.