Ньюкасл, Великобритания, 20 октября, 2021, 21:53 — ИА Регнум. Португальский специалист Жозе Моуриньо, который на данный момент возглавляет римскую «Рому», прокомментировал слухи касательно его возможного назначения на пост главного тренера «Ньюкасла»: «Я намерен остаться в Риме. У меня контракт на три года и я не собираюсь покидать моих футболистов», — цитирует Моуриньо журналист Фабрицио Романо.

Дмитрий Голубович Жозе Моуриньо

Сегодня, 20 октября, было объявлено, что главный тренер «Ньюкасла» Стив Брюс был отправлен в отставку. После восьми туров нового сезона Английской Премьер-лиги 2021/22 «сороки» с тремя очками занимают предпоследнее девятнадцатое место в турнирной таблице чемпионата.

Ранее сообщалось, что новые владельцы «Ньюкасла» намерены устроить кардинальную перестройку команды.