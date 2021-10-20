Барселона, Испания, 20 октября, 2021, 21:52 — ИА Регнум. 20 октября в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» каталонская «Барселона» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов встречалась с киевским «Динамо». Основное время встречи завершилось со счетом 1:0 в пользу «сине-гранатовых». Единственный мяч на 36-й минуте встречи забил испанский центральный защитник Жерар Пике после передачи Хорди Альбы.

Флаг ФК «Барселона»

Желтую карточку на 90-й минуте получил центральный полузащитник сборной Нидерландов Френки де Йонг. На матче работала французская бригада арбитров во главе с Клеманом Турпеном.

Составы команд:

«Барселона»: тер Штеген, Пике, Лангле, Альба, Мингеса (Коутиньо, 46'), Бускетс, де Йонг, Гави (Роберто, 69'), Дест, Депай (Агуэро, 75'), де Йонг (Фати, 46').

«Динамо»: Бущан, Миколенко, Забарный, Сирота, Кендзера (Тымчик, 78'), Сидорчук, Шапаренко, Де Пена (Витиньо,61'), Цыганков (Караваев,85'), Буяльский (Рамирес,85'), Супряга (Гармаш, 61').

«Барселона» одержала первую победу в еврокубковом, сезоне набрала три очка и поднялась на третье место в группе E. Киевское «Динамо» с одним очком опустилось на последнюю строчку.