Махачкала, 20 октября, 2021, 21:45 — ИА Регнум. Предложенные властью новые меры поддержки в виде выплаты одного МРОТ и возобновление программы «зарплатных кредитов» необходимы, считает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Дагестане Мурад Далгатов. Об этом он заявил сегодня, 20 октября, комментируя введение в России нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«К сожалению, в последнее время мы наблюдаем критическое ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки в стране. Такая сложная ситуация привела к тому, что власти страны вновь вынуждены вводить нерабочие дни, а в ряде регионов началось поэтапное внедрение системы QR-кодов. Эта новость безусловно вызывала у предпринимателей опасения и обеспокоенность, так как даже короткие периоды простоя могут пагубно сказаться на бизнесе, на способности выплачивать заработную плату и выполнять свои финансовые обязанности», — отметил Далгатов.

При этом он не уверен, насколько эффективной для бизнеса окажется поддержка, и достаточно ли этого, чтобы покрыть все риски и недополученную прибыль, еще при необходимых расходах в период простоя.

«Ответ на этот вопрос, к сожалению, мы сможем получить только по факту. Но, по мнению предпринимателей, крайне необходимо дополнить пакет мер поддержки налоговыми и коммунальными преференциями — нельзя оставлять бизнес один на один с такой масштабной проблемой, последствия которой очень сложно предугадать», — добавил он.