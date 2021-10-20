Нью-Йорк, США, 20 октября, 2021, 21:45 — ИА Регнум. Именитый гитарист американской хард-рок группы Guns N' Roses Слэш в своих социальных сетях подтвердил, что его новый сингл с коллективом Myles Kennedy & The Conspirators «The River Is Rising» выйдет на стриминговых площадках в ближайшую пятницу, 22 октября.

Александр Погожев ИА REGNUM Игра на гитаре

Песня станет первым синглом из грядущего альбома Слэша с Myles Kennedy & The Conspirators. Название пластинки пока неизвестно, но она должна выйти на лейбле Gibson Records. Ранее в этом месяце Слэш сказал, что этот альбом — «лучшее что он когда-либо делал». Гитарист поделился небольшим фрагментом новой песни в своем твиттере: «Это был первый раз, когда мы на самом деле исполнили все гитары, бас и барабаны вживую. Таким образом, запись звучит так, как будто группа играет песни перед вами. Это то, к чему мы стремились».

https://twitter.com/Slash/status/1450142565630496768

Новый альбом, который еще не получил название и дату релиза, станет четвертым альбомом Слэша с Myles Keendy & The Conspirators.