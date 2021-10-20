Манчестер, Великобритания, 20 октября, 2021, 21:44 — ИА Регнум. 20 октября в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» в матче третьего тура группы F Лиги чемпионов УЕФА 2021/22 сыграет с «Аталантой». Матч начнется в 22:00. За час до стартового свистка команды назвали стартовые составы. В основу команды из Бергамо не попал атакующий полузащитник сборной России Алексей Миранчук.

Дмитрий Голубович Алексей Миранчук

«Манчестер Юнайтед»: Давид де Хеа, Виктор Линделеф, Гарри Магуайр, Люк Шоу, Аарон Ван-Биссака, Фред, Скотт Мактоминай, Бруну Фернандеш, Мейсон Гринвуд, Маркуш Рашфорд, Криштиану Роналду.

Запасные игроки: Поль Погба, Эрик Байи, Хуан Мата, Эдинсон Кавани, Диогу Далот, Джесси Лингард, Джейдон Санчо, Дин Хендерсон, Неманья Матич, Донни ван де Бек, Энтони Эланга, Алекс Теллеш.

«Аталанта»: Жуан Муссо, Хосе Луис Паломино, Мерих Демирал, Йоаким Мэле, Тейн Копмейнерс, Мартен де Рон, Ремо Фройлер, Давиде Дзаппакоста, Марио Пашалич, Йосип Иличич, Луис Мурьель.

Запасные игроки: Джузеппе Пеццелла, Руслан Малиновский, Франческо Росси, Джорджио Скальвини, Марко Спортьелло, Алексей Миранчук, Маттео Ловато, Дуван Сапата, Роберто Пикколи.

После двух первых туров «Аталанта» с одной победой и четырьмя очками занимает первое место в турнирной таблице группыF. «Манчестер Юнайтед», набрав три очка, идет двумя позициями ниже.