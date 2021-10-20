Миасс, Челябинская область, 20 октября, 2021, 21:44 — ИА Регнум. О задержании двух жителей города Миасса (Челябинская область) по подозрению в шести кражах из гаражного кооператива сообщили 20 октября в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» реж Леонид Иович Гайдай. 1965. СССР Кража

Двое ранее судимых жителей Миасса (каждому из них 36 лет) были задержаны полицией при содействии бойцов златоустовского ОМОНа. Они причастны, по версии правоохранителей, к шести противоправным деяниям.

«По версии правоохранителей, мужчины, проломив стены, проникали в гаражи, откуда похищали металлические изделия, запчасти, различное имущество», — говорится в сообщении.

Полиция возбудила уголовное дело, когда из одного из гаражей похитили лодочный мотор стоимостью 56 тысяч рублей. Задержанных подозревает в совершении и этого преступления.