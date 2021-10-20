Двое жителей Миасса попались на очередной краже из гаражей
Миасс, Челябинская область, 20 октября, 2021, 21:44 — ИА Регнум. О задержании двух жителей города Миасса (Челябинская область) по подозрению в шести кражах из гаражного кооператива сообщили 20 октября в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
Двое ранее судимых жителей Миасса (каждому из них 36 лет) были задержаны полицией при содействии бойцов златоустовского ОМОНа. Они причастны, по версии правоохранителей, к шести противоправным деяниям.
«По версии правоохранителей, мужчины, проломив стены, проникали в гаражи, откуда похищали металлические изделия, запчасти, различное имущество», — говорится в сообщении.
Полиция возбудила уголовное дело, когда из одного из гаражей похитили лодочный мотор стоимостью 56 тысяч рублей. Задержанных подозревает в совершении и этого преступления.