Анкара, , 21:42 — REGNUM То, что Организация Объединённых Наций превратилась в неэффективный орган, сегодня неоспоримый факт. Уже три десятка лет ООН оказывается бессильной перед геополитическими проблемами, не может помочь в предотвращении международных конфликтов. Но так как замены этому механизму не существует, его необходимо серьёзно модернизировать, пишут аналитики Института РУССТРАТ.

Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, ранее с критикой текущего расклада сил в ООН выступил президент Турецкой республики Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, уже почти 80 лет судьбу человечества определяет «горстка государств-победителей» Второй мировой войны, а в мире тем временем произошли серьёзные политические и экономические перемены. Эрдоган считает недопустимым отсутствие мусульманских держав в Совбезе ООН и уверен, что Турция должна стать постоянным членом с правом вето.

На фоне критики, которая обрушилась на турецкого лидера, поддержку Эрдогану высказал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Министр отметил, что механизм принятия решений в ООН давно необходимо реформировать. Основу Совета Безопасности сейчас составляют пять государств, но в разработке решений участвуют ещё непостоянные члены, которые избираются туда на два года. Они обладают только совещательным голосом, тогда как постоянный состав: «три страны Запада» против России и Китая. Это даёт возможность Соединённым Штатам объединить три голоса против любых не устраивающих инициатив, не пользуясь правом вето.

В Институте РУССТРАТ напомнили, что вышеназванную проблему обсуждают с 2009 года. К постоянному членству стремится Евросоюз, G4 (состоящий из Бразилии, Германии, Индии и Японии), «Объединение ради консенсуса» и Союз африканских стран. Нет никаких сомнений, что реформирование механизма ООН назрело, но детали этого процесса требуют вдумчивой проработки, заключают эксперты института.