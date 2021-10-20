Нью-Йорк, США, 20 октября, 2021, 22:17 — ИА Регнум. В среду, 20 октября, в США пройдет первый из двух официальных дебатов между претендентами на пост мэра Нью-Йорка, демократом Эриком Адамсом и республиканцем Кёртисом Сильвой. Они встретятся лицом к лицу в 19:00 по местному времени, сообщает The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Нью-Йорк

Выборы пройдут 2 ноября и многие прочат победу именно Адамсу, поскольку демократов в городе гораздо больше, чем республиканцев. Отметим, чтобы получить право на участие в дебатах, кандидаты должны были потратить на предвыборную кампанию примерно $182 150 до 27 сентября, согласно официальным данным совета по финансированию избирательных кампаний Нью-Йорка.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября следственный департамент Нью-Йорка обвинил мэра Нью-Йорка Билла де Блазио в том, что тот использовал свое служебное положение в личных и политических целях.