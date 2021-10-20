Эйндховен, Нидерланды, 20 октября, 2021, 21:39 — ИА Регнум. 25-летний атакующий полузащитник сборной России по футболу Александр Головин пропустит ближайший матч «Монако» с ПСВ, который пройдет в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА. Об этом 20 октября сообщила пресс-служба французского клуба.

Soccer0010.com Александр Головин

Ранее сообщалось, что Головин восстановился от повреждения, полученного в матче с «Бордо», и приступил к тренировкам в общей группе.

В текущем сезоне Александр Головин принял участие в тринадцати матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

«Монако» сыграет с ПСВ 21 октября в Эндховене на стадионе «Филипс». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.