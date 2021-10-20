Киев, , 21:34 — REGNUM Кабинет министров Украины утвердил разрешение на вывоз из страны в зарубежные клиники «анатомических материалов человека».

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Постановление правительства опубликовано 20 октября.

По утверждению авторов документа, речь идёт о руках и ногах, предназначенных для трансплантации участникам карательной операции против народа Донбасса в зарубежных клиниках.

Право вывоза «анатомических материалов» предоставлено Украинскому центру транспланткоординации (УЦТК), уже имеющему договора с трансплантационными иностранными клиниками.

Обоснованием разрешения вывоза человеческих рук и ног с территории Украины указана необходимость трансплантации конечностей почти 1200 украинским военным.

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