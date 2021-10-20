Бишкек, 20 октября, 2021, 21:32 — ИА Регнум. Правительство вынуждено опять обратиться к жителям Киргизии с призывом экономить электроэнергию для того, чтобы накопить больше воды в водохранилище при Токтогульской ГЭС. Об этом заявил вице-премьер-министр Азиз Аалиев на заседании парламента сегодня, 20 октября.

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По словам высокопоставленного чиновника, население не соблюдает действующие лимиты на потребление электричества — после похолодания расход электроэнергии растет и уже превышает выработку.Читайте также: К марту 2022 года в Киргизии может остановиться ключевая ГЭС

«Поэтому министерство энергетики ведет переговоры с Россией, Казахстаном, Узбекистаном и Туркменией об импорте 2 млрд киловатт-часов, необходимых для успешного прохождения осенне-зимнего периода», — сообщил он.

Также заместитель главы правительства отметил, что министерство финансов уже выделило на эти цели 600 млн сомов (502 млн рублей).

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