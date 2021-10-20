Астана, 20 октября, 2021, 21:30 — ИА Регнум. ДОКУМЕНТ

ИА REGNUM Казахстан

Заместителю председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрию Анатольевичу Медведеву от группы поддержки Ермека Тайчибекова, его соратников и единомышленников

Уважаемый Дмитрий Анатольевич, всегда знали Вас как жёсткого, смелого и решительного политика, отстаивающего интересы России и русского народа.

Дмитрий Анатольевич, в последнее время из Республики Казахстан поступают тревожные вести. Были попытки выведения русского языка из статуса официального, были попытки перевести казахский язык на латиницу. В последнее время периодически проводятся языковые патрули, были случаи избиения русских на национальной почве, были погромы национальных меньшинств дунган и уйгуров. Виновные часто не получают никакого наказания, что даёт основания полагать, что такая политика будет продолжаться. В образовании вместо писателей и мыслителей, связанных с Россией и Русским миром, насаждается культ средневековых ханов, которые были враждебны Руси. Так наша страна и дальше будет двигаться от страны модерна в средневековье. Многие граждане Республики Казахстан не согласны с такой политикой. Не только этнические русские, но и множество этнических казахов.

К сожалению, несогласные с такой политикой граждане республики Казахстан не могут демократическими методами изменить ситуацию. Свой одинокий голос против таких действий казахстанских властей подал блогер, публицист Ермек Тайчибеков. Он неоднократно призывал к интеграции с Россией, критиковал проводимую политику дискриминации этнических русских. В интервью российскому новостному порталу «Украина.ру» он осудил проводимую политику в Республике Казахстан. В частности, осудил погромы дунган и призывал дать русским больше власти. В качестве иронии за осуждение погромов на него завели уголовное дело по ст. 174 УК РК («Разжигание национальной розни с использованием СМИ»).

19 августа Ауэзовский районный суд Алматы приговорил Ермека Тайчибекова к семи годам колонии, признав его виновным. Это его не первая судимость. Ранее за аналогичные публикации его уже привлекали к уголовной ответственности. В ходе проведения следствия были допущены многочисленные процессуальные нарушения, на подсудимого оказывалось давление, ему не оказывалась медицинская помощь, поступали угрозы убийства. После вынесения приговора суд отказался рассматривать апелляцию. Это дело является политическим. Ермека Тайчибекова судят за его критику проводимой властями Республики Казахстан и за призывы интеграции с Россией.

Это дело является цивилизационным, поскольку даст понять жителям Казахстана, что властям ценнее и дороже. Современность и Россия или средневековье и «самостийность» с пан-тюркскими союзниками вроде Турции. Это дело не может быть чисто внутренним делом республики Казахстан, поскольку судят за лояльное отношение к России и русским. Кроме этого государство с враждебной России идеологией, имеющее столь протяжённую государственную границу будет очень мощным очагом внешнеполитической напряжённости в будущем. Вместе с этим, мы понимаем, что Ваши полномочия ограничены границами Российской Федерации.

Просим Вас помочь осуждённому блогеру-русофилу Ермеку Тайчибекову. Насколько это в Ваших силах, например, предоставить ему российское гражданство. Если это невозможно, то, используя ваш моральный авторитет, хотя бы облегчить ему условия содержания.

Представляет ли угрозу национальной безопасности Ермек? Представляет ли угрозу государственному устройству РК? Представляет ли угрозу общественной безопасности Ермек? Конечно же нет! Значит Ермек угроза управленцам, защищающим свой комфортный стиль жизни. Факт от которого не уйти.