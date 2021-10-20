Нью-Йорк, США, 20 октября, 2021, 21:27 — ИА Регнум. Американская инди-рок группа Real Estate поделилась своим кавером на песню группы Television «Days» из альбома 1978 года «Adventure», отметив таким образом десятилетие своего прорывного альбома также названного «Days». Кавер-сингл доступен для прослушивания на всех стриминговых платформах.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музыка

Бас-гитарист группы Алекс Бликер рассказал, что пластинка «Adventure» десятилетием ранее очень вдохновила коллектив на создание альбома «Days», который заработал положительные отзывы от критиков, и был поставлен порталом Pitchfork на 9-е место в списке 50 лучших альбомов 2011 года. «Проницательный любитель бутлега запомнит 30 июня 2011 года как день, когда мы дебютировали с альбомом Days вживую в Бруклине», — рассказывает Бликер. «В то время у нашего неизданного второго альбома даже еще не было названия. Это шоу также было вечеринкой по выпуску новой книги серии «33 1/3», рассказывающей об истории группы Television. Где-то во введении к этой книге автор Брайан Уотерман заявил, что, несмотря на то, что песня «Days» была часто игнорируемой записью Television, она послужила основой для всего мелодичного инди-рока на гитаре. Мы, конечно, были большими поклонниками этой мелодии, на самом деле наша вторая пластинка стала частью ее истории, и мы смиренно считали себя факелоносцами этой традиции».

Альбом «Days» вышел спустя несколько месяцев после того, как Real Estate подписали контракт с лейбл Domino. Пластинка появилась 18 октября 2011 года, портал Pitchfork оценил ее в 8,7 балла из 10 возможных.