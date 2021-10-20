Бишкек, 20 октября, 2021, 21:24 — ИА Регнум. Необходимо увеличить до 30% долю агропромышленного комплекса Киргизии в структуре валового внутреннего продукта. Об этом сегодня, 20 октября, заявил премьер-министр Акылбек Жапаров, поздравляя фермеров и аграриев с их профессиональным праздником.

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«Для достижения поставленной цели нужно развивать собственные производственные мощности и улучшать экспортный потенциал аграрного сектора», — подчеркнул высокопоставленный чиновник.

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По его словам, в сельской местности проживает и трудится более половины населения республики. При этом подавляющее большинство из них занято в сельском хозяйстве.

Глава правительства отметил, что, несмотря на неблагоприятные погодные условия, работники сельского хозяйства и пищевой перерабатывающей промышленности не только обеспечивали потребности население страны в продовольствии, но и сохранили положительный экспортный потенциал.

«В этом году сельскохозяйственные работники продемонстрировали стойкость духа, упорство и высочайший профессионализм», — резюмировал Жапаров.

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