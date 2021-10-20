Москва, , 21:18 — REGNUM Совместное заявление приняли участники третей встречи в московском формате по Афганистану 20 октября, сообщили в пресс-службе МИД РФ. В документе сказано следующее:

Афганцы U.S. National Archives

20 октября 2021 года состоялось 3-е заседание московского формата консультаций по Афганистану с участием спецпредставителей или старших должностных лиц России, Китая, Пакистана, Ирана, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также высокопоставленной делегации временного правительства Афганистана. Стороны выразили уважение суверенитету, независимости и территориальной целостности Афганистана и подтвердили приверженность становлению Афганистана в качестве мирного, неделимого, независимого, экономически развивающегося государства, свободного от терроризма и наркопреступности, соблюдающего базовые нормы в сфере прав человека. Было констатировано, что дальнейшее практическое взаимодействие с Афганистаном необходимо выстраивать с учётом новой реальности — прихода к власти в этой стране движения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), независимо от официального признания международным сообществом нового афганского правительства. Страны-участницы призывают действующее руководство Афганистана принять дополнительные меры по улучшению системы госуправления и формированию подлинно инклюзивного правительства, адекватно отражающего интересы всех основных этнополитических сил страны. Это станет основополагающим условием для завершения процесса национального примирения в Афганистане. Страны-участницы призывают действующее руководство Афганистана проводить умеренную и благоразумную внутреннюю и внешнюю политику, осуществлять дружественную политику по отношению к соседям Афганистана, добиваться таких общих целей, как прочный мир, безопасность, надёжность, долгосрочное процветание, и уважать права этнических групп, женщин и детей. Выражая обеспокоенность проявлением активности запрещённых террористических организаций в Афганистане, стороны подтвердили готовность продолжить оказание содействия обеспечению безопасности в Афганистане в целях содействия региональной стабильности. Страны-участницы с удовлетворением приняли к сведению подтверждение временным правительством Афганистана ранее взятых на себя обязательств по недопущению использования территории Афганистана против интересов безопасности стран-соседей, других государств региона и всего мира. Выражая глубокую озабоченность в связи с ухудшающейся социально-экономической и гуманитарной ситуацией в Афганистане, стороны выразили уверенность в необходимости мобилизации консолидированных усилий международного сообщества, направленных на оказание афганскому народу неотложной гуманитарной и экономической помощи в постконфликтном восстановлении страны. В этой связи стороны предложили запустить коллективную инициативу по скорейшему созыву под эгидой ООН представительной международной донорской конференции при том, разумеется, понимании, что основное бремя постконфликтного экономического и финансового восстановления и развития Афганистана должны нести силы, военные контингенты которых присутствовали в этой стране в течение последних 20 лет.

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