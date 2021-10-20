Москва, 20 октября, 2021, 21:18 — ИА Регнум. Совместное заявление приняли участники третей встречи в московском формате по Афганистану 20 октября, сообщили в пресс-службе МИД РФ. В документе сказано следующее:

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