Париж, 20 октября, 2021, 21:14 — ИА Регнум. Обезглавленное тело мужчины с извлеченными внутренностями обнаружено в юго-восточной части Франции в коммуне Боллен, сообщает 20 октября газета 20 Minutes со ссылкой на источники в полиции.

Jo Naylor Убийство

По утверждению газеты, следствие пока не считает это преступление актом террора.

Убитый был найден в его собственном доме. Поиском скрывшегося преступника занимаются 86 правоохранителей, в том числе 15 муниципальных полицейских, а также служебные собаки.

На странице местной жандармерии в Facebook размещено фото подозреваемого, который может быть вооружен и особо опасен.