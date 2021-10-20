Санкт-Петербург, 20 октября, 2021, 21:18 — ИА Регнум. Сотрудники Петербургского метрополитена из-за сильного дождя, который весь день 20 октября продолжается в городе, вынуждены были закрыть вестибюль №2 станции «Площадь Восстания» на первой (красной) линии.

Дарья Драй ИА REGNUM Московский вокзал

Этот вестибюль встроен в задние Московского вокзала и очень удобен пассажирам, прибывающим на вокзал.

«В 20:54 вестибюль-2 станции «Площадь Восстания» закрыт (выход в сторону Московского вокзала) из-за погодных условий, — сообщили в пресс-службе подземки. — Выход пассажиров осуществляется в сторону Лиговского проспекта».

Добавим, наиболее сильный дождь прогнозировался с 21 часа до полуночи 20 октября.