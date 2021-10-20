Москва, , 21:09 — REGNUM Решение провести международную донорскую конференцию по Афганистану под эгидой ООН принято на встрече в московском формате 20 октября, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

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В совместном заявлении, принятом по итогам заседания, которое прошло сегодня, 20 октября, в российской столице, сказано:

«В этой связи стороны предложили запустить коллективную инициативу по скорейшему созыву под эгидой ООН представительной международной донорской конференции при том, разумеется, понимании, что основное бремя постконфликтного экономического и финансового восстановления и развития Афганистана должны нести силы, военные контингенты которых присутствовали в этой стране в течение последних 20 лет».

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