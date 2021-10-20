Нижний Новгород, 20 октября, 2021, 21:08 — ИА Регнум. Администрация Нижнего Новгорода решила продлить на час время бесплатного использования платных парковок. Об этом сообщили мэрии столицы Приволжья сегодня, 20 октября.

Андрей Репин ИА REGNUM Нижний Новгород

Теперь нижегородским автомобилистам можно будет оставлять свои машины на стоянках в будние дни в период с 20:00 до 8:00 без оплаты за парковку.

Читайте также: Абонемент на парковку в Нижнем Новгороде обойдётся в 96 тысяч рублей в год

Также в муниципалитете отметили, что жители близлежащих домов смогут оформить разрешения на круглосуточную бесплатную стоянку начиная с 1 декабря 2021 года. Но получить его сможет только один из членов семьи.

Проживающие возле парковок нижегородцы получат право приобрести годовые резидентные абонементы по цене 3 тысячи рублей.

Читайте также: Нижегородские власти могут ввести льготы на парковку для многодетных семей