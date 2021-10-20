Москва, , 21:00 — REGNUM Перспективы развития военно-политической обстановки в Афганистане, формирование инклюзивного афганского правительства, борьбу с террористами ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обсудили участники встречи в московском формате 20 октября, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Василий Верещагин. Афганец (фрагмент). 1867-1868

«Подчеркнута важность формирования инклюзивного афганского правительства, отражающего интересы всех этнополитических сил страны, как ключевого шага на пути продвижения межафганского национального примирения», — говорится в сообщении.

Участники переговоров пообещали помогать обеспечивать в Афганистане мир и безопасность и «координировать усилия по содействию постконфликтному восстановлению страны».

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