Вашингтон, 20 октября, 2021, 20:50 — ИА Регнум. Международный валютный фонд повысил рейтинговый прогноз роста валового внутреннего продукта Болгарии до 2023 года. Об этом говорится в обнародованном в Софии документе МВФ, передает 20 октября «Болгарское телевидение».

Цитата из м/ф «Старая пластинка». Реж. Вячеслав Котеночкин. 1982. СССР «А в остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо»

Как утверждают западные экономисты, уже к концу декабря нынешнего года следует ожидать увеличения реального ВВП Болгарии на 4,5%. В 2022 году эти показатели останутся без изменений, а в 2023 г. они повысятся на несколько десятых процента.

«Экономика Болгарии имеет все шансы для стабилизации при вложении дополнительных зарубежных средств в ее отдельные отрасли», — отмечено в докладе фонда, представленном исполнительным директором европейского отдела МВФ Альфредом Каммером.

Это заявление вызвало недоумение независимых болгарских экспертов. В настоящее время Болгария переживает тяжелый экономический кризис, вызванный повышением цен на энергоносители и инфляционными процессами.

Около 25% граждан республики живут за чертой бедности, а каждый второй болгарин регулярно обращается в местные социальные службы за материальной помощью.