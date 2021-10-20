Санкт-Петербург, , 21:09 — REGNUM В Следственном комитете России подвели первые итоги личного приёма главой СКР Александром Бастрыкиным жителей Всеволожского района Ленинградской области, недовольных работой местного отдела следственного управления СКР по Ленобласти.

Председатель СК России Александр Бастрыкин Sledcom.ru

Как сообщили 20 октября в пресс-службе СКР, Бастрыкин предварительно тщательно изучил показатели работы данного подразделения, проанализировал жалобы, поступающие на его имя и в центральный аппарат СКР.

Повторно были приняты мать и сестра мужчины, погибшего в частном доме от отравления угарным газом, после жалобы которых на ход следствия уголовное дело было передано в центральный аппарат СК России, а в отношении всеволожского следователя Владислава Мегрелова назначены служебная и процессуальная проверки в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей. Бастрыкин сообщил потерпевшим о своих решениях, в том числе о назначении дополнительных и повторных экспертиз.

О своей беде Бастрыкину рассказала мать мужчины, тело которого было обнаружено в сгоревшем автомобиле в садоводстве «Пери-2» в феврале 2019 года. По словам заявительницы, уголовное дело было возбуждено лишь спустя два года после трагедии. При этом всё тот же следователь Мегрелов не дал оценку имевшимся на теле мужчины повреждениям. Глава СК России заслушал доклад руководителя Всеволожского отдела Александра Демченко, который, по сообщению СКР, объяснить свои действия и причины волокиты по уголовному делу не смог. Александр Бастрыкин поручил передать это уголовное дело в аппарат СУ СК России по Ленинградской области и подключиться сотрудникам Главного управления криминалистики СК России и Судебно-экспертного центра СК России.

С жалобой к Бастрыкину пришла семья, чья квартира пострадала при взрыве в доме во Всеволожске в ноябре 2020 года. Супруги считают, что следствию необходимо было дать правовую оценку действиям должностных лиц, на которых возложены обязанности по восстановлению дома и прав пострадавших граждан. Однако этого сделано не было, и дело передали в органы МВД.

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«Александр Бастрыкин, заслушав доклад следователя и руководителя СО по г. Всеволожск, также остался недоволен их бездействием и равнодушием к тому, что семья с двумя маленькими детьми осталась без крыши над головой», — говорится в сообщении СКР.

Главе СУ СКР по Ленобласти Сергею Сазину поручено ходатайствовать об изъятии уголовного дела из МВД России, а также принять меры к восстановлению имущественных прав потерпевших.

Многодетная мать из Санкт-Петербурга пожаловалась председателю СКР на равнодушное отношение со стороны всеволожских следователей при расследовании уголовного дела о пропаже ее несовершеннолетнего сына. Мальчик ушел из дома в марте 2021 года, его тело было обнаружено в лесном массиве Всеволожского района.

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«Мать уверена, что сына убили, но, по ее словам, следователь В.В.Мегрелов, в производстве которого изначально находилось уголовное дело, рассматривал только версию несчастного случая, игнорируя ее доводы и ходатайства», — отметили в СКР.

Центральному аппарату СУ СКР по Ленинградской области поручено тщательно изучить все версии гибели ребенка, а криминалистам — помочь в расследовании.

Также были выслушаны еще несколько пришедших на приём граждан. Так, житель Всеволожского района не согласен с версией следствия о самоубийстве его племянника в ноябре 2019 года. Тело мужчины было найдено с огнестрельным ранением. Родственники уверены, что было совершено убийство. Заявитель пожаловался, что сотрудники следственного отдела по городу Всеволожск несколько раз отказывали в возбуждении уголовного дела. Дело поручено принять к производству следователям аппарата СУ СК России по Ленинградской области.

По завершении приёма граждан Александр Бастрыкин заявил об общих низких показателях работы следственного отдела по городу Всеволожск, в том числе по количеству завершенных и направленных в суд дел. Отдел крупнейшего района Ленобласти до сих пор полностью не укомплектован штатными единицами. При этом руководитель отдела Демченко не смог дать пояснение о причинах такой ситуации.

«Председатель СК России пообещал всем заявителям провести их повторный прием в случае необходимости. В следственном отделе по г. Всеволожск продолжается служебная проверка, по результатам которой будет принят ряд управленческих и кадровых решений», — резюмировали в официальном сообщении СК России.

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