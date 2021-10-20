Москва, 20 октября, 2021, 20:44 — ИА Регнум. В третьем заседании московского формата по Афганистану, состоявшемся сегодня, 20 октября, приняли участие представители ряда азиатских стран, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Mid.ru Сергей Лавров

«20 октября в Москве состоялось третье заседание московского формата по Афганистану с участием представителей России, Китая, Пакистана, Ирана, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также высокопоставленной делегации движения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), представляющей Афганистан», — сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Встреча началась с того, что к гостям обратился министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, приветствуя участников. Кроме того, глава российской дипломатии провёл отдельную встречу с представителями руководства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).