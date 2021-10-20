Вильярреаль, Испания, 20 октября, 2021, 20:39 — ИА Регнум.

20 октября главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери прокомментировал адаптацию 20-летнего нападающего молодежной сборной России U21 по футболу Никиты Иосифова в испанском клубе: «Никита работает очень хорошо, каждый день, на каждой тренировке. Мы удивлены, что он смог так быстро адаптироваться, учитывая, что он даже не говорит по-испански», — цитирует Эмери издание «Спорт-Экспресс».

Aleksandr Osipov Унаи Эмери

В текущем сезоне Никита Иосифов принял участие в пяти матчах за «Вильярреал Б», в которых отметился тремя забитыми мячами в ворота «Севильи Атлетико», «Коста Браво» и «Альбасете».

Никита Иосифовперешел в «Вильярреал» 12 июля 2021 года из московского «Локомотива» за 20 тысяч евро. Текущее соглашение 20-летнего футболиста с «желтой субмариной» рассчитано до конца сезона 2025/26.