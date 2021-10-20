Москва, 20 октября, 2021, 20:34 — ИА Регнум. 20 октября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» «Спартак» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА 2021/22 уступил «Лестеру». Основное время матча завершилось со счетом 3:4 в пользу «лис». Лучим игроком матча был признан 23-летний форвард сборной Замбии Патсон Дака, забивший четыре мяча в ворота Александра Максименко.

fourthandfifteen Баннер футбольного клуба «Лестер»

Забитые мячи: Александр Соболев (Зелимхан Бакаев, 11') — 1:0, Джордан Ларссон (Виктор Мозес, 44') — 2:0, Патсон Дака (Келечи Ихеаначо, 45') — 2:1, Патсон Дака (Келечи Ихеаначо, 48') — 2:2, Патсон Дака (Юри Тилеманс, 54') — 2:3, Патсон Дака (Джеймс Мэддисон, 79') — 2:4, Александр Соболев (Виктор Мозес, 86') — 3:4.

На матче работала греческая бригада арбитров во главе с Тасосом Сидиропулосом. Ассистенты главного судьи — Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис.

Составы команд:

«Спартак»: Максименко, Жиго, Джикия, Рассказов, Айртон, Мозес, Зобнин (Игнатов, 68'), Литвинов, Соболев, Бакаев (Промес, 68'), Ларссон (Ломовицкий, 89').

«Лестер»: Шмейхель, Сеюнджю, Эванс (Вестергор, 82'), Даниэль Тилеманс (Чоудури, 65'), Мэддисон, Перейра (Олбрайтон, 59'), Томас (Бертранд, 82'), Сумаре, Иханачо, Дака.

Статистика матча («Спартак» / «Лестер»)

Удары 11/19

Удары в створ 4/6

Владение 43%/57%Угловые 5/6

Нарушения 18/12

«Лестер», одержав первую победу в группе и набрав четыре очка, поднялся на вторую позицию. «Спартак» с тремя очками опустился на третье место.