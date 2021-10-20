Бишкек, 20 октября, 2021, 20:29 — ИА Регнум. Киргизия заняли 97-е место из 170 в мировом индексе безопасности и благополучия женщин Women, Peace and Security (WPS), сообщает 20 октября «Азаттык» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Насилие

Согласно рейтингу, Финляндия, Норвегия, Дания и Люксембург оказались самыми безопасными странами для женщин. Афганистан, Сирия, Йемен, Пакистан и Ирак оказались в конце списка — здесь женщинам грозит опасность сильнее всего.

В Туркестане первое место по благополучию женщин занимает Казахстан, за ним следуют Туркмения, Узбекистан и Таджикистан, а на последнем месте Киргизия.

С начала 2020 года, по данным МВД, в Киргизии зарегистрировано 7 665 случаев домашнего насилия. Это почти на 30% больше, чем за аналогичный период 2019 года. В результате домашнего насилия в 2020 году умерла 21 женщина.

Индекс предоставляет информацию о роли женщин в обществе на рынке труда, политике и социальном обеспечении во время COVID-19. Исследование проведено Центром по гендерным вопросам, безопасности и миру Джорджтаунского института при поддержке министерства иностранных дел Норвегии

ИА REGNUM напоминает, что 12 февраля премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов заявил: «Семейное насилие не должно восприниматься как сугубо частное дело одной семьи, такие факты не должны замалчиваться».

Читайте также: Чиновники Киргизии снова активизировали борьбу с семейным насилием