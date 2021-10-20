Ижевск, 20 октября, 2021, 20:28 — ИА Регнум. К территории Удмуртии приближается теплый фронт североатлантического циклона, который может принести неблагоприятные погодные явления. 21 октября во второй половине дня в регионе ожидаются осадки в виде снега и снега с дождем, сообщает Гидрометцентр республики. На дорогах временно может образоваться снежный накат.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Первый снег

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Ближе к ночи снег перейдет в дождь и может сохраниться до 22 октября. Ситуацию будет ухудшать ветер порывами до 15−18 м/с.

Предстоящей ночью температура воздуха составит 0… — 5 °C, в дневные часы потеплеет до 0… + 5 °C.

22 и 23 октября в темное время суток будет немного теплее — +2… + 7 °C ночью и +6… + 11 °C днем.

По предварительному прогнозу, 24 октября в связи с прохождением холодного фронта температура начнет понижаться, в начале следующей недели пройдет небольшой снег.

Как сообщало ИА REGNUM, в Гидрометцентре России ранее предупредили о резких изменениях погоды в Европейской части страны. Причиной непогоды является обширный и глубокий атлантический циклон, который движется на восток и охватит своими границами большую часть Европейской России. Согласно прогнозу, 21 и 22 октября ожидается значительное повышение температуры в теплом секторе циклона и затем резкое похолодание в его тыловой части.