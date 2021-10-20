Мэкэле, Эфиопия, , 20:28 — REGNUM Авиаудар нанесли ВВС Эфиопии по территории штата Тыграй, сообщает 20 октября Reuters.

Авиаудар U.S. Air Force

Как заявил официальный представитель правительства Эфиопии Легесс Тулу, военные нанесли удар по объектам Народного фронта освобождения Тыграя вблизи населённого пункта Агиба.

Военные стремились разбомбить склад с оружием и учебный военный объект. Это уже второй авиаудар федеральных сил Эфиопии по НФОТ за сегодняшний день.

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