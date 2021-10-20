Вашингтон, 20 октября, 2021, 20:25 — ИА Регнум. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует снижение цены на энергоносители в Европе в 2022 году. Об этом заявил на пресс-конференции 20 октября глава европейского департамента фонда Альфред Каммер.

Yarnews.net Газ

По его словам, наблюдаемый сегодня резкий рост цен на газ является следствием нарушения цепочек поставок и «несоответствия предложения и спроса».

«Мы ожидаем, что эти скачки цен на газ начнут затухать во II квартале 2022 года», — сказал Каммер.

Он также отметил, что МВФ не ожидает какой-либо инфляционной спирали в Европе.

«Высокая инфляция, которую мы наблюдаем сейчас, в действительности обусловлена одним основным фактором — ростом цен на энергию, а мы ожидаем его замедления в следующем году», — сказал представитель МВФ.