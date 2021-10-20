Ижевск, 20 октября, 2021, 20:15 — ИА Регнум. В медицинские организации Удмуртии госпитализированы с коронавирусом и внебольничной пневмонией 3696 человек. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети председатель правительства республики Ярослав Семенов.

Minzdrav.gov.ru Инфекционные койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией

Из них в состоянии средней степени тяжести (поражение легких выше 30%) находятся 1783 человека, включая 42 ребенка. Из 617 человек в тяжелом состоянии 215 подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

При этом, по данным главы Удмуртии Александра Бречалова, всего в республике развернуто 3980 коек инфекционного профиля. Таким образом, свободными остаются около 7,2% мест в больницах.

Максимальные показатели вакцинации наблюдаются в трех районах — в Дебесском (75%), в Красногорском (61%), в Шарканском (56%).

Более 60 процентов сотрудников учреждений трех сфер также сделали прививки от COVID-19: 67% сотрудников отрасли социальной защиты, 65% сотрудников учреждений спорта и 60% работников образовательных организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, в трех районах республики показатель вакцинации работников сферы образования превысил 80%. Так, в Шарканском районе вакцинированы около 83% учителей, в Дебесском и Кизнерском районе показатель достиг 80%.

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