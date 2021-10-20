Челябинск, 20 октября, 2021, 20:10 — ИА Регнум. В Челябинской области есть резерв коек для больных COVID-19. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального минздрава.

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По данным Накануне.Ru, высокий процент занятости койко-мест связан с госпитализацией тех пациентов, у которых ковид протекает со средней тяжестью. Всего в регионе имеется 8723 койки для ковид-пациентов и есть резервный фонд.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова назвала Челябинскую область в числе тех регионов, в которых занято более 95% коронавирусных коек.