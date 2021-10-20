Менло-Парк, США, 20 октября, 2021, 20:08 — ИА Регнум. Интернет-пользователи из разных стран сообщают о сбоях в работе социальной сети Instagram в среду, 20 октября. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Downdetector.

(сс) Solen Feyissa Instagram

Сообщения о неполадках начали поступать около 17:00 по московскому времени. Большинство жалоб связано со сбоями при загрузке и размещении публикаций, некоторые пользователи сообщают о проблемах в работе приложения.

Жалобы поступают от пользователей в США, а также странах Европы. В России о неполадках сообщают главным образом жители Москвы и Санкт-Петербурга.