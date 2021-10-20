Нью-Йорк, США, 20 октября 2021, 20:06 — REGNUM Теракт, в результате которого 20 октября в Дамаске погибли военные, осуждают в ООН, сообщил журналистам официальный представитель Генсека организации Фархан Хак.
Он также указал на артиллерийские обстрелы в сирийской провинции Идлиб, заявив, что ООН осуждаем насилие в любых формах.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 14 сирийских военнослужащих погибли в Дамаске в результате взрыва, устроенного террористами.
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