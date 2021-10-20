Нью-Йорк, США, 20 октября, 2021, 20:06 — ИА Регнум. Теракт, в результате которого 20 октября в Дамаске погибли военные, осуждают в ООН, сообщил журналистам официальный представитель Генсека организации Фархан Хак.

(сс) Freedom House Теракты в Сирии

Хак «Мы с обеспокоенностью следим за сообщениями об атаке на автобус с военными сегодня, в результате чего погибло множество людей».

Он также указал на артиллерийские обстрелы в сирийской провинции Идлиб, заявив, что ООН осуждаем насилие в любых формах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 14 сирийских военнослужащих погибли в Дамаске в результате взрыва, устроенного террористами.