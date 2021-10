20 октября 2021 | Время чтения 4 мин

Вероника Крашенинникова, , 20:53 — REGNUM Специальный комитет палаты представителей Конгресса США по расследованию штурма Капитолия 6 января 2021 года продолжает активную работу. Во вторник, 19 октября, спецкомитет единогласно, 9−0, проголосовал за рекомендацию обвинить экс-помощника Д. Трампа, крайне правого идеолога Стивена Бэннона в неуважении к Конгрессу за его неявку на допрос. Повестка с вызовом в Конгресс для ответов на вопросы Специального комитета была выдана 23 сентября 2021 года. Рекомендация спецкомитета передана в палату представителей, голосование по ней состоится в четверг, и ожидается, что палата одобрит этот шаг и передаст дело в министерство юстиции для судебного преследования. Спецкомитет палаты представителей состоит из 7 демократов и 2 республиканцев.

Бэннон отказался явиться в Конгресс, сославшись на то, что бывший президент Трамп, также вызванный спецкомитетом, отказался предстать перед конгрессменами, заявив о привилегиях исполнительной власти.

Спецкомитет заявил, что экс-советник Трампа С. Бэннон исполнил «множество ролей, имеющих отношение к расследованию». Спецкомитету известно, что Бэннон общался с Трампом 30 декабря и призывал его сосредоточить усилия на действиях 6 января по отмене результатов выборов. Бэннон участвовал в ключевой встрече организаторов этих событий в отеле Willard за день до штурма и сказал: «Завтра начнётся настоящий ад» («All hell is going to break loose tomorrow»). «Теперь мы, как говорится, на острие атаки — острие атаки завтра, — также говорил Бэннон 5 января. — Это будет очень драматично».

Параллельно, согласно материалам «Вашингтон пост», стали известны все источники финансирования демонстрации сторонников Трампа 6 января, которая переросла в штурм Капитолия. Ещё 29 декабря давний спонсор Трампа Джули Дженкинс Фанчелли (Julie Jenkins Fancelli) перевела 300 000 долл. некоммерческой организации «Женщины за Америку прежде всего» (Women for America First). Именно эта структура запросила и получила разрешение на проведение демонстрации 6 января с участием Дональда Трампа с целью оспорить результаты выборов. Джули Дженкинс Фанчелли — дочь и наследница основателя сети супермаркетов Publix — называет себя «убеждённым консерватором» и пожертвовала на кампанию Трампа 2020 года 1 млн долл. «Женщины за Америку прежде всего» являются частью кампании «Stop the Steal» («Остановить воровство»), которая продвигает теорию заговора о фальсификации президентских выборов 2020.

Фанчелли также перечислила 150 000 долл. некоммерческой организации Республиканской ассоциации генеральных прокуроров (Republican Attorneys General Association), часть средств предназначалась для сбора людей на демонстрацию. Из этих денег были оплачены, в частности, автоматические звонки потенциальным участникам, чтобы «призвать Конгресс остановить воровство».

Всё мероприятие стоило 500 000 долл., сообщал радикальный сторонник Трампа конспиролог Алекс Джонс. Более 50 000 долл. обещал добавить сам Джонс.

Тем временем в России на основе американских медиаресурсов, работающих на Д. Трампа, распространяется конспирологическая теория о том, что штурм 6 января «организовало ФБР» (в толпе был информатор ФБР) и сами демократы.

Убеждённых сторонников Трампа недавно описывал влиятельный системный идеолог Роберт Кейган, классический республиканец (в стиле Дж. Буша-отца) и интервенционист. В предостерегающей статье в «Вашингтон пост» под заголовком «Наш конституционный кризис уже наступил» Кейган констатирует, что миллионы сторонников Трампа даже готовы рискнуть жизнью в знак солидарности. Когда противники критиковали Трампа за управление пандемией, они отрицали коронавирус; они отказывались идти в больницу, чтобы «не пополнять цифры» заболевших. Они категорически убеждены, что «выборы украдены» «деспотичным, коммунистическим, демократическим режимом». Для них 6 января был не провалом, а «патриотической попыткой спасти нацию» — если требуется, насильственными действиями. Как объяснила участница штурма Капитолия 56-летняя женщина из Мичигана: «Мы не собирались причинять ущерб. Мы просто хотели свергнуть правительство».

Трамп и сегодня повторяет, что «леворадикальная демократическая коммунистическая партия» украла его президентство, продолжает Кейган. Уже сейчас Трамп настаивает, что в 2022 и 2024 годах «нет никакого способа выиграть выборы без жульничества». Как «поколения патриотов» отдавали «свой пот, свою кровь и даже свои жизни», чтобы построить Америку, говорит им Трамп, так и сегодня «у нас нет выбора. Мы должны бороться».

В настоящее время ядро ультраконсерваторов в США, включая Стива Бэннона и Роджера Стоуна, ведут активную подготовку к промежуточным выборам в Конгресс в ноябре 2022. Судя по радикальности подготовительных мер, ультраконсерваторы не собираются оставлять шансов демократам. Если палата представителей перейдёт в руки правых республиканцев (сейчас перевес демократов составляет всего 9 конгрессменов из 435-ти), то законодательная ветвь власти, в дополнение к судебной, окажется в их руках, что практически парализует исполнительную власть администрации Байдена и резко сократит шансы демократов на победу на президентских выборах 2024 года.