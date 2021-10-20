Москва, 20 октября, 2021, 20:02 — ИА Регнум. Загруженность дорог Москвы к вечеру среды, 20 октября, достигла 9 из 10 баллов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки».

0532-2008 Пробки на дорогах

Согласно интерактивной карте, движение серьёзно затруднено на Бульварном, Садовом и Третьем транспортном кольцах, вылетных магистралях, а также отдельных участках МКАД.

Ситуация на дорогах должна стабилизироваться к 22:00, когда ожидается ослабление пробок до двух баллов.

Движение транспорта в Москве осложнено на фоне ухудшения погодных условий — к вечеру в столице начался дождь с мокрым снегом.