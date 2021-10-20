Нью-Йорк, США, , 19:55 — REGNUM Мирные жители Мэкэле (штат Тыграй, Эфиопия) пострадали в результате авиаудара, сообщил 20 октября журналистам официальный представитель Генсека ООН Фархан Хак.

Африка (сс) Atlas Green

Хак «На данный момент у нас нет информации о точном числе пострадавших, но по предварительным данным, среди них есть женщины и дети».

Кто нанёс авиаудар по столице Тыграя, представитель ООН не сказал. Он только отметил, что ранее сегодня, 20 октября, Генсек ООН Антониу Гутерреш по телефону заявил эфиопскому премьер-министру Абию Ахмеду, что удары по мирным жителям недопустимы.

Напомним, Аддис-Абеба борется с сепаратизмом Тыграя. Боевики Народного фронта освобождения Тыграя начали военное противостояние с федеральными силами без малого год назад — в начале ноября 2020 г.

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