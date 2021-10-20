Нью-Йорк, США, 20 октября 2021, 19:55 — REGNUM Мирные жители Мэкэле (штат Тыграй, Эфиопия) пострадали в результате авиаудара, сообщил 20 октября журналистам официальный представитель Генсека ООН Фархан Хак.
Кто нанёс авиаудар по столице Тыграя, представитель ООН не сказал. Он только отметил, что ранее сегодня, 20 октября, Генсек ООН Антониу Гутерреш по телефону заявил эфиопскому премьер-министру Абию Ахмеду, что удары по мирным жителям недопустимы.
Напомним, Аддис-Абеба борется с сепаратизмом Тыграя. Боевики Народного фронта освобождения Тыграя начали военное противостояние с федеральными силами без малого год назад — в начале ноября 2020 г.
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