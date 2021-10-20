Москва, 20 октября, 2021, 19:52 — ИА Регнум. Инфляция в России по состоянию на 18 октября ускорилась до 7,78% в годовом выражении с 7,63% неделей ранее. Такие данные приводятся в обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

ИА REGNUM Инфляция

Ранее сегодня Росстат сообщил, что инфляция за период со 2 по 18 октября составила 0,26% после 0,22% в предыдущую неделю, а за период с начала года достигла 5,98%.

В Минэкономразвития отмечают, что на отчётной неделе цены на продовольствие выросли на 0,57% при удорожании плодоовощной продукции на 2,28%.

В непродовольственном секторе сохраняется стабильный рост цен — на 0,14% после 0,13% неделей ранее. При этом цены на строительные материалы, электро‑ и бытовые приборы снижаются.

В секторе туристических и регулируемых услуг продолжается снижение цен (на 0,15% после 0,25% в предыдущую неделю) при снижении цен на услуги зарубежного туризма и санаторно-оздоровительных услуг.