Волхов, Ленинградская область, 20 октября, 2021, 19:58 — ИА Регнум. Сотрудники ГУП «Леноблводоканал» восстановили водоснабжение в городе Волхов на востоке Ленинградской области, где в районе Волхов-1 в результате прорыва трубопровода без воды остались порядка 16 тыс. жителей. Им доставляли воду в цистернах.

Steve Johnson Водоснабжение

«Специалисты предприятия оперативно устранили вытекание из трубы в Волховском районе, где под отключение попали жители Волхова-1», — сообщили вечером 20 октября в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области.

Водоснабжение в городе в целом восстановлено, однако в дом 1 по Железнодорожному переулку вода в краны поступит в ближайшее время.

«Специалисты завершают восстановительные работы — набирается давление», — пояснили в пресс-службе.