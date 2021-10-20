Оренбург, 20 октября, 2021, 19:50 — ИА Регнум. В Оренбургской области 19 октября обнаружили 399 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Фото пресс-службы КБ №8 ФМБА России Коронавирус

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Всего в регионе выявили уже 84 890 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 72 980 человек.

Госпитализированы 3100 граждан. От COVID-19 скончались уже 2353 пациента.