Вена, 20 октября, 2021, 19:46 — ИА Регнум. 20 октября в Вальс-Зиценхайме (Австрия) на стадионе «Ред Булл Арена» местный футбольный клуб «Ред Булл Зальцбург» сыграет с немецким «Вольфсбургом». Матч пройдет в рамках третьего тура группыG Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Стартовые составы команд:

«РБ Зальцбург»: Кен, Онгене, Ульмер, Вебер, Кристенсен, Эронсон, Зайвальд, Камара, Сучич, Адейми, Окафор.

Запасные: Мантль, Око, Адаму, Капальдо, Бернед, Кьергор, Диамбу, Шимич, Людевиг, Вальке, Гиндо, Бернардо.

«Вольфсбург»: Кастельс, Лакруа, Руссийон, Мбабу, Брукс, Вранкс, Штеффен, Боку, Арнольд, Лукебакио, Нмеча.

Запасные: Борнау, ван де Вен, Силва, Перван, Филипп, Нмеча, Клингер, Гинчек.

После двух первых туров «Вольфсбург» с двумя очками идет на второй позиции в турнирной таблице группы. «РБ Зальцбург», набравший четыре очка, расположился на первом месте.